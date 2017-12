Omosessualità, che cosa dice davvero lo studio sui due geni gay

L’omosessualità potrebbe essere scritta, almeno in parte, nel dna. Più precisamente, due varianti genetiche sembrerebbero essere più comuni tra gli uomini omosessuali.

A riferirlo sulle pagine di Scientific Report è stato un team di ricercatori americani, guidati dallo psichiatra Alan Sandersdella North Shore University, secondo cui due varianti geniche potrebbero in qualche modo essere collegate a un particolare orientamento sessuale degli uomini. Una ricerca che suggerisce, quindi, che l’omosessualità potrebbe, almeno in parte, essere determinata dalla biologia e non essere una semplice “scelta di vita”.

Continua a leggere su Wired.it