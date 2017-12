Onde e la ricerca in fisica al femminile, i concorsi dell’Infn per le scuole

(Infn) – “Genera” e “Scienza per tutti”, due concorsi rivolti alle scuole sul tema della fisica. È questo l’invito che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) lancia agli studenti italiani in chiusura del 2017, un anno che ci ha regalato scoperte di cui hanno parlato i giornali di tutto il mondo e in cui l’Italia ha avuto un ruolo di primo piano.

Il primo concorso è Genera, “Donne e ricerca in fisica”. Il concorso bandito dall’Infn e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è rivolto alle scuole superiori di II grado (classi III, IV e V) che possono partecipare con un elaborato sul tema “Donne e ricerca in fisica: stereotipi e pregiudizi”. L’elaborato che vincerà sarà presentato nel 2018 in occasione del Gender in Physics Day a Roma. Il concorso si svolge nell’ambito del progetto Genera che mira a trovare strumenti per aumentare la presenza di donne nella ricerca, in particolare nell’ambito della fisica e di tutte le sue branche (geofisica, astronomia e astrofisica, fisica dello spazio, fisica della materia, fisica delle particelle, fisica chimica, biofisica, fisica matematica, fisica medica, ecc.). L’iscrizione sarà possibile fino al 15 febbraio 2018, mentre l’invio elaborati entro il 4 aprile 2018. Il bando è disponibile sui siti dell’Infn e del Cnr. Qui invece i progetti vincitori della prima edizione.

Il secondo concorso è “Scienza per tutti” e il tema del 2018 sarà “Le onde”. Infatti, la scoperta dell’anno per le riviste Science e Nature, premio Nobel per la fisica 2017 sono le onde gravitazionali, che hanno conquistato negli ultimi due anni le prime pagine dei giornali e dei notiziari di tutto il mondo. È considerando questa grande visibilità, la curiosità che hanno suscitato nel pubblico e l’importanza scientifica, che la redazione di ScienzaPerTutti ha deciso di dedicare il concorso annuale 2017/18 al tema “Le onde” nell’accezione più ampia del termine.

Giunto alla XIII edizione, il concorso si rivolge alle scuole secondarie superiori e inferiori di tutta Italia. Studenti e docenti sono invitati ad affrontare e sviluppare il tema “Le onde” con massima libertà di espressione nella sottomissione di elaborati, disegni, foto o video da inviare via mail o per posta. Sarà possibile iscriversi entro il 9 febbraio 2018 e inviare gli elaborati entro il 26 marzo 2018. La premiazione avverrà in una cerimonia pubblica. Informazioni, modulo di iscrizione e approfondimenti sul sito di Scienzapertutti.