I poliziotti che indossano telecamere si comportano meglio

Meno denunce per cattiva condotta e uso improprio della forza se i poliziotti indossano telecamere. È quello che emerge dall’indagine condotta dal Center for crime and justice policy dell’Unlv e dall’organizzazione non profit Cna in collaborazione con il Dipartimento di polizia metropolitano di Las Vegas: migliori comportamenti e rapporti con i civili si ripercuotono anche sulle tasche delle agenzie di polizia americane, che risparmiano sui costi delle indagini di verifica, sulle spese legali e le procedure di risoluzione dei reclami.

