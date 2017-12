Prevenzione e immunoterapia, le due armi contro il tumore del rene

LA DIFFERENZA geografica è netta e fa riflettere: il tumore del rene colpisce molto meno al Sud che non al Nord. Parliamo del meno 43% per gli uomini e del meno 40% per le donne. I motivi non sono del tutto chiari ma si pensa che la grande discriminante possa essere l’alimentazione, in particolare il maggiore consumo di verdura e frutta nel Mezzogiorno, dove la dieta mediterranea prevale ancora.

Continua a leggere su Repubblica.it