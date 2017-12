Sono in arrivo 391 milioni di euro per la ricerca di base, con particolare attenzione alla valorizzazione degli under 40 e del Sud. Lo stanziamento, il più alto di sempre, è previsto dal bando Prin (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale) 2017 che è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e già disponibile sul sito del Miur.

