Sesso, perché a Natale si concepisce di più

GALEOTTO fu il Natale, a dar retta alla Scienza. In questo periodo, infatti, aumentano le ricerche su internet sul tema del sesso e dei rischi associati. A mettere in evidenza questo fenomeno, oggi, è uno studio condotto dall’Università dell’Indiana, che ha evidenziato un picco dei clic online su argomenti legati al sesso, in particolare durante le festività natalizie. E a questo picco in dicembre, corrisponde, nove mesi dopo, dunque nel mese di settembre, un boom delle nascite, confermato anche in Italia dai dati Istat. Secondo la ricerca odierna, l’aumento dei concepimenti durante le feste è legato soprattutto a motivi di natura sociale e culturale più che a motivi biologici, come invece ipotizzato da precedenti evidenze. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Scientific Reports.

