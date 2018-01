Batteri intestinali modificati e broccoli contro il cancro al colon-retto

Un broccolo al giorno toglie l’oncologo di torno? In futuro potrebbe essere davvero così grazie agli speciali batteri creati nei laboratori della Yong Loo Lin School of Medicine della National University of Singapore.

I ricercatori hanno ingegnerizzato un particolare ceppo di E.coli che abita il nostro intestino dandogli la capacità di riconoscere le cellule del tumore del colon-retto e di convertire alcune sostanze contenute in broccoli, cavoli, verze e rape in agenti antitumorali. Una strategia che nei test di laboratorio ha diminuito del 95% la proliferazione delle cellule tumorali, mentre nei topi ha ridotto il numero complessivo di tumori del 75% e di tre volte le dimensioni dei tumori rimanenti.

