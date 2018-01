Chi ha bisogno di un paio di occhiali?

Un progetto che mette insieme didattica, informatica, solidarietà e salute. È la app di “Glasses for all”, realizzata dai ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico Olivetti di Lecce per dare più visibilità a un programma dei Lions . Da anni infatti l’associazione ricicla occhiali usati o dismessi, li aggiusta e poi li dona a chi ne ha bisogno in Italia e nel mondo.

