Cartoline di Van Gogh, da Giove

La navicella Juno in orbita intorno a Giove ci ha abituato a immagini spettacolari del gigante gassoso. E oggi torna a stupire con un nuovo scatto ravvicinato alla superficie del pianeta. Riprese a circa 13 mila km di distanza le nubi di Giove appaiono di nuovo come pennellate di Van Gogh, riempiendo l’immagine e lasciando intravedere, nell’angolo in alto a destra, l’arrivo della notte gioviana. L’immagine, in color-enhanced, è stata scattata alla metà di dicembre e processata da Gerald Eichstädt e Seán Doran. Le foto scattate dalla sonda Juno sono disponibili in raw qui. La fine della missione, che potrebbe essere estesa, per ora è prevista per il prossimo luglio.

Riferimenti: Nasa