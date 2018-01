In Cina, il primo passo verso una rete internet quantistica

Abbiamo appena compiuto il primo passo verso una rete internet quantistica globale, con dati che viaggiano alla velocità della luce e in modo ultrasicuro. Più precisamente, la prova generale per la rete che si basa su connessioni in fibra ottica e satellitari, sfruttando le leggi che governano il mondo dell’infinitamente piccolo, è stata fatta in Cina. La dimostrazione della fattibilità concreta di un collegamento internet globale più sicuro di sempre è arrivata dagli esperimenti pubblicati su Physical Review Letters e condotti con l’aiuto dei satelliti dal team di ricercatori dell’Università di scienze e tecnologia della Cina, coordinato da Chao-Yang Lu. “La rete quantistica permetterà di aumentare la sicurezza dei dati sensibili trasmessi elettronicamente, come quelli finanziari e medici e permetterà di potersi identificare, con una firma elettronica, in maniera non falsificabile, impedendo furti d’identità”, ha precisato all’Ansa Tommaso Calarco, direttore del Centre for Integrated Quantum Science and Technology alle Universities of Ulm and Stuttgart.

