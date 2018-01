Evasione fiscale, lo studio: gli uomini sono più portati

CIRCA il 15% degli italiani evade regolarmente le tasse. Un esercito silenzioso a cui non è facile dare un volto, perché si evade al Nord come al Sud, evadono ricchi e poveri, italiani – d’ogni razza e colore – e stranieri. A guardar bene però oggi qualcosa possiamo dirla: gli evasori tendono a essere principalmente di sesso maschile. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sul Journal of Behavioral and Experimental Economics, che ha analizzato la propensione all’evasione in diverse nazioni del globo alla ricerca di strategie con cui arginare il fenomeno. E i cui risultati suggeriscono già un possibile cambio di rotta: migliorare la partecipazione femminile al mondo del lavoro, intaccare il cosiddetto gender pay gap – le differenze salariali tra i due sessi – potrebbe infatti determinare una diminuzione percentuale degli evasori, e quindi un aumento di gettito per le casse dello stato.

Continua a leggere su Repubblica.it