I fast food possono rendere il nostro sistema immunitario più aggressivo

I famosi fast food, noti per il loro alto contenuto di grassi e calorie, renderebbero il sistema immunitario innato iperattivo. A dimostrarlo su Cell è stato uno studio dell’Università di Bonn, secondo cui appunto, il cibo non salutare sembrerebbe rendere la risposta immunitaria del corpo di alcuni topi più aggressiva e soprattutto a lungo termine, accelerando di conseguenza lo sviluppo di alcune patologie, come le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2.

