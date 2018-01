Ecco (forse) una foto del satellite segreto Zuma prima della sua scomparsa

Per alcuni è scomparso nel nulla. Per altri è precipitato e bruciato nell’atmosfera. Eppure Zuma, il satellite top secret di SpaceX, non smette di far parlare di sé. Infatti, sono appena state pubblicate su Twitter un paio di immagini spettacolari che potrebbero mostrare il livello superiore del razzo Falcon 9 di SpaceX. Più precisamente, le foto mostrano una spirale luminosa nei cieli notturni che sarebbe apparsa poco dopo che il razzo Falcon 9 ha lanciato il satellite Zuma nella sua missione segreta per un’agenzia governativa degli Stati Uniti.

Continua a leggere su Wired.it