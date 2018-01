Una giovane oncologa italiana premiata negli Usa

31 anni, specializzanda in Oncologia a Pisa, Federica Marmorino in queste ore sta arrivando a San Francisco per partecipare al principale congresso sui tumori gastro-intestinali, il Gastrointestinal Cancers Symposium. Lì, sabato prossimo, presenterà la sua ricerca che è stata selezionata fra le più interessanti dell’anno, tanto da vincere il Conquer Cancer Merit Award dell’American Society of Clinical Oncology (Asco), il premio che la Società americana mette a disposizione per partecipare ai congressi internazionali. “Si tratta di un riconoscimento dedicato ai giovani, che permette di farsi conoscere a livello internazionale ed è quindi molto ambito”, ci racconta Marmorino mentre sta per salire sull’aereo. La giovane oncologa fa parte del direttivo giovani di AIOM ed è quindi abituata a rappresentare l’eccellenza italiana under 40: “AIOM è la grande famiglia a cui tutti apparteniamo ed è importante che ci sia un dialogo aperto e proficuo fra chi ha esperienza e chi invece si affaccia ora alla professione”.

Continua a leggere su Repubblica.it