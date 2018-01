Kathy Bates: “Così ho affrontato il linfedema”

“Ho il linfedema a entrambe le braccia. Ce l’ho da subito dopo l’intervento di mastectomia bilaterale che ho fatto cinque anni fa. Sebbene allora non conoscessi il nome di questo problema, mi ci ero già imbattuta in passato, quando mia mamma, ben prima di me, aveva fatto la stessa operazione per rimuovere il tumore che negli anni ’70 si era formato nel suo seno sinistro. Il chirurgo aveva asportato molto tessuto e i linfonodi, lasciandole una terribile cicatrice. Presto il suo braccio iniziò a gonfiarsi, fino al doppio della sua dimensione. Non poteva contare sui trattamenti di cui disponiamo oggi, e io ho visto il suo spirito soccombere di fronte alla consapevolezza che il resto della sua vita sarebbe trascorso nel dolore e nella tristezza”.

