La mia maestra depressione

Aiuta a mettere a fuoco le emozioni negative. Per gestire il dolore

Un giorno questo dolore ti sarà utile: non è solo il titolo del capolavoro di Peter Cameron, ma un nuovo approccio alla depressione, o quanto meno ad alcune delle diverse manifestazioni di questa malattia. È il punto di vista della psichiatria evoluzionistica, secondo cui gli episodi depressivi ( periodi di due o più settimane nei quali si verifica una perdita di interesse nei confronti del piacere e delle attività quotidiane, con insonnia, disturbi dell’alimentazione, difficoltà di concentrazione, secondo la definizione dei National Institutes of Health americani) rappresenterebbero in realtà un’occasione utile per consentire alla mente di mettere a fuoco le emozioni negative e gestire meglio il dolore esistenziale.

Continua a leggere su Repubblica.it