Lo strano collegamento tra zucchero e demenza

Lo zucchero nel sangue non è solo un indicatore della nostra salute in generale, ma è anche un elemento chiave in grado di predire come il nostro cervello invecchierà. A dirlo è un nuovo studio dell’Imperial College di Londra, apparso sulle pagine diDiabetologia, secondo cui le persone che presentano alti livelli di glucosio presenterebbero alla lunga un declino cognitivo più rapido, anche se non soffrono effettivamente di diabete. In altre parole, maggiore è la glicemia, più veloce sarà il declino cognitivo o l’insorgenza della malattia di Alzheimer.

Continua a leggere su Wired.it