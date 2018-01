L’obesità moltiplica il rischio di tumori, soprattutto per le donne

È quanto risulta da una recente ricerca spagnola, secondo cui la probabilità di incorrere in severi problemi di salute arriva ad essere, specialmente nel sesso femminile, fino a dodici volte più alta rispetto a chi è normopeso

Che un eccessivo peso corporeo non sia un toccasana per la salute è fatto noto e ampiamente discusso. Eppure, l’effettiva entità dei pericoli che chi è obeso o sovrappeso corre, forse, non è ancora stata del tutto appurata. Secondo uno studiospagnolo apparso su Preventive Medicine, infatti, le persone con un’eccessiva massa grassa rischiano ben più di quanto finora riconosciuto, specialmente se parliamo di tumori e problemi cardiaci. Un legame, quello fra peso e malattia, che è forte soprattutto nel sesso femminile: secondo lo studio condotto dai ricercatori del Hospital del Mar Medical Research Institute di Barcellona, le donne sovrappeso hanno una probabilità di incorrere in tumori e malattie cardiache superiore rispettivamente di 12 e 5 volte rispetto a chi non ha problemi di peso. Un dato allarmante considerando la diffusione del fenomeno. In Italia, per esempio, è obeso o in sovrappeso circa una persona su due.

