Meglio verdura che farmaci

Verdure fresche e di stagione. Legumi, pane, pasta. Poca carne, tanto pesce. Olio extravergine d’oliva. Ovvero la dieta mediterranea. Che diventa la ricetta per combattere il reflusso gastrico, secondo uno studio del New York Medical College pubblicato su Jama Otolaryngology Head Neck Surgery.

Un’alimentazione ricca di verdure avrebbe infatti un’efficacia paragonabile, se non superiore, a quella degli inibitori di pompa protonica, o Ppi, l’attuale terapia d’elezione quando si parla di reflusso. Farmaci efficaci ma non privi di effetti collaterali ( vedi articolo sotto). E anche costosi: più di 800 milioni di euro all’anno per il servizio sanitario.

