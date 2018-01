Mutazione Brca e tumore, l’importanza dello screening

Salute Donna promuove un ciclo di incontri per spiegare perché è importante sottoporsi al test della mutazione Brca, correlata a una maggiore insorgenza di tumori al seno e all’ovaio

Un ciclo di incontri promossi da Salute Donna in tutta Italia per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del test Brca nella diagnosi di tumori femminili come quelli al seno e all’ovaio. I tumori causati da queste mutazioni genetiche hanno il 50% di probabilità di essere trasmessi da entrambi i genitori ai figli: grazie al test Brca, oggi è possibile prevenire e migliorare la prognosi e il trattamento, consentendo a queste pazienti di essere curate con farmaci in grado di agire in modo mirato proprio contro questo genere di tumori.



https://www.youtube.com/watch?v=p1H6LiIzAjA

Servizio video di Marco Strambi