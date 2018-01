Non solo zig-zag, i serpenti sanno anche tirare dritto

A ZIG-ZAG, a S, a onda. Comunque lo si chiami, il modo di incedere dei serpenti è ben chiaro nell’immaginario collettivo di tutti. Una serpentina, per l’appunto, ossia una locomozione ondulatoria orizzontale che consente ai rettili di aggirare gli ostacoli e raggiungere notevoli velocità, sia sulla terraferma che in acqua, sfruttando la pressione tra le anse generate dal corpo e il terreno (o il fluido). Ma, pur essendo certamente la più nota, non è l’unica modalità di spostamento dei serpenti: si sa infatti che questi animali sono anche in grado di procedere in linea retta, come treni all’interno di una galleria.

