Nuove trovate pseudo-scientifiche: negli Usa si beve acqua non filtrata

Bere acqua non filtrata, che viene direttamente dal terreno. È questa l’ultima trovata pseudo-scientifica, chiamata “raw water”, che sta dilagando negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il New York Times, infatti, alcuni cittadini della Bay Area di San Francisco avrebbero cominciato a bere la “raw water”, credendo che i benefici per la salute di questa acqua grezza includano minerali e microbi presenti in natura, non considerando la moltitudine di sostanze chimiche e contaminanti potenzialmente presenti in un’acqua non trattata

Continua a leggere su Wired.it