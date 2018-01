Palbociclib, via libera alla rimborsabilità

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha finalmente stabilito il regime di rimborsabilità di palbociclib per il tumore al seno ormono-sensibile metastatico. Messo in commercio da Pfizer con il nome di Ibrance, il farmaco è ad uso ospedaliero – in fascia H – e soggetto a prescrizione da parte dei centri specificamente individuati dalle Regioni. Più nel dettaglio, la molecola è indicata per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo agli estrogeni (Hr+) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (Her2-) in associazione a un inibitore dell’aromatasi (letrozolo) in donne che non hanno ricevuto una terapia sistemica precedente, o altrimenti associato a fulvestrant. Questo tipo di tumore rappresenta circa il 60% di tutti i casi di cancro al seno metastatico.

