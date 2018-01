Perché a Roma c’è sempre un’emergenza rifiuti?

Finite le feste si torna alla vita normale. E a Roma, almeno negli ultimi anni, questo vuol dire emergenza rifiuti. Anche il nuovo anno infatti si è aperto, puntualissimo, con le ormai abituali immagini di strade e cassonetti invasi dall’immondizia, seguiti dall’altrettanto tradizionale coda di polemiche, insulti, rimpalli e botta e risposta tra politici di ogni colore. Perché lungi dall’essersi risolta, l’emergenza evidentemente rimane in agguato pronta a colpire al primo intoppo. Ma cosa è andato storto in questa occasione? Cosa possiamo aspettarci per il futuro, e soprattutto, come siamo arrivati a questo punto? Vediamo di ripercorrere insieme alcuni punti della complicatissima, e scabrosa, vicenda dei rifiuti romani.

Continua a leggere su Wired.it