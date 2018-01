Ecco perché la sauna fa bene alla salute

di Alice Matone

Un’abitudine piacevole che fa anche bene alla salute: la sauna sarebbe infatti un toccasana per cuore e polmoni, secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università della Finlandia orientale. Gli studiosi, guidati da Jari Laukkanen, hanno indagato i meccanismi alla base degli effetti positivi di questa pratica sul sistema cardiocircolatorio. Lo studio, pubblicato sul Journal of Human Hypertension, ha evidenziato un miglioramento di diversi parametri – tra cui la pressione sanguigna – in cento uomini esposti a una sauna di trenta minuti.

La stessa équipe aveva già reso noti gli effetti positivi, sia a livello cardiovascolare che sulla respirazione, della sauna secca – temperature sopra i 70° e umidità tra il 10 e il 20% – ma le cause non erano state chiarite. In quest’ultimo lavoro i ricercatori hanno analizzato cento uomini con età media di cinquantadue anni, misurando compliance vascolare (capacità di dilatazione dei vasi sanguigni), pressione arteriosa e battito cardiaco, prima, subito dopo, e mezz’ora dopo la sauna. Tutti i parametri considerati hanno mostrato un miglioramento: la velocità dell’onda di polso è scesa del 12.3% (indice di aumentata compliance), la pressione diastolica (minima) è scesa dell’8.5% e la sistolica (massima) del 5.1%, rimanendo bassa anche mezz’ora dopo la sauna. Il battito cardiaco è aumentato, come si potrebbe osservare durante uno sforzo fisico, passando da 64 a 79 battiti al minuto.

È possibile ipotizzare un uso della sauna per la prevenzione e cura di patologie cardiovascolari, riducendo le terapie farmacologiche? Per Tanjaniina Laukkanen, del gruppo di ricerca finlandese, è ancora presto per parlare di terapia medica: “Servono altri studi, gli effetti sono stati misurati in un gruppo specifico e dopo una sola sauna, non possiamo dimostrare cosa succederebbe in altre fasce d’età e in esposizioni ripetute”, dice a Galileo. Sebbene le correlazioni siano evidenti anche su vasta scala, infatti, per proporre un utilizzo clinico sono necessari studi conformi alle normative.

Riferimenti: Journal of Human Hypertension

Articolo prodotto in collaborazione con il Master SGP di Sapienza Università di Roma