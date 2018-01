Se provi una sigaretta, è probabile che inizierai a fumare

Se deciderai di provare anche una sola sigaretta, probabilmente diventerai un fumatore regolare. A raccontarlo sulle pagine di Nicotine and Tobacco Research sono stati i ricercatori della Queen Mary University di Londra che nella loro ricerca hanno dimostrato come poco più del 60% degli adulti ha provato una sigaretta ad un certo punto della propria vita, e che ben il 69% di questi ha continuato a fumare sigarette ogni giorno, anche se solo per un periodo di tempo.

