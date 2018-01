Il segreto del camaleonte: diventa fluorescente sotto la luce ultravioletta

OCCHI telescopici in grado di ruotare liberamente a 360 gradi, e la capacità di comunicare attraverso incredibili e drastici cambiamenti di colore. Ma non è finita qui. Tra le straordinarie caratteristiche dei camaleonti ce n’è anche una terza, fino ad oggi sconosciuta: le loro creste ossee producono pattern di colori fluorescenti quando vengono esposte alla luce Uv. Un fenomeno unico nel mondo dei vertebrati, che questi animali sfruttano probabilmente per comunicare tra loro senza attirare attenzioni indesiderate da parte dei predatori.

