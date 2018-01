Terremoti, nessun legame con le fasi lunari

È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivesta Seismological Research Letters: le regolarità osservate da studi precedenti sarebbero solamente frutto del caso. Ma non tutti gli esperti sono d’accordo

Tra sismologi se ne sente parlare spesso: guardando ai database che registrano i grandi terremoti del passato le scosse non sembrano del tutto casuali. Esistono cluster, regolarità che lasciano immaginare un qualche fenomeno che ancora non comprendiamo appieno che influenza e innesca i periodi di maggiore sismicità. E che potrebbe aiutarci un giorno a prevedere almeno le scosse più drammatiche. Per molti esperti, un candidato interessante è la Luna: i suoi effettigravitazionali – quelli che causano le maree, per intenderci – potrebbero rappresentare quella goccia che fa traboccare il vaso, e induce le faglie a scaricare l’energia accumulata sotto forma di potenti terremoti. Una spiegazione relativamente semplice ed elegante, che per Susan Hough, sismologa dello Us Geological Survey, ha un difetto difficile da ignorare: sarebbe fondamentalmente sbagliata.

Continua a leggere su Wired.it