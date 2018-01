Tripofobia: più che paura, una reazione di disgusto

Se ti si accappona la pelle alla sola vista di un piccolo gruppetto di buchi, non sentirti solo. Sono, infatti, diverse le persone che soffrono di tripofobia, nota anche come “paura dei buchi”. Ma secondo un team di ricercatori della Emory University (Georgia), questo disturbo, non riconosciuto ufficialmente dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (Dsm), non dovrebbe essere più considerato come una vera e propria fobia, bensì come una risposta fisiologica molto più vicina a quella di disgusto, spiegano su PeerJ.

Ricerche precedenti avevano suggerito come questo disturbo potesse essere collegato a una paura ancestrale verso animali pericolosi, come serpenti e ragni, alcuni dei quali mostrano ripetuti pattern circolari. Ma, come vi avevamo raccontato, era stata avanzata anche un’altra ipotesi: secondo i ricercatori della Emory University, la tripofobia sarebbe legata più a una reazione di disgusto, che a una paura vera e propria.

Per capire se questa fosse la vera motivazione celata dietro il disturbo, il team di ricercatori americani ha analizzato le reazioni oculari, o meglio il movimento involontario delle pupille alla vista di alcune immagini, a una ventina di studenti. Un tipo di analisi che, spiegano i ricercatori, può aiutare a capire le emozioni sperimentate dagli individui. Le immagini mostrate (qui alcuni esempi) erano 60: 20 rappresentavano animali pericolosi come ragni e serpenti, 20 dei pattern circolari, come per esempio i baccelli di loto, in grado quindi di suscitare avversione nei tripofobici, e 20 erano immagini di controllo, come animali innocui e chicchi di caffè.

Gli scienziati hanno osservato che le immagini che presentavano animali pericolosi aumentavano sia la frequenza cardiaca che la respirazione e facevano dilatare le pupille nei volontari coinvolti nello studio. Una reazione di paura, che è innescata dal sistema nervoso simpatico e che prepara a reazioni di fuga e combattimento, spiegano gli autori del paper. Una reazione che i ricercatori si aspettavano di osservare anche per le immagini legate alla tripofobia: ma, in realtà, alla vista di queste immagini, le pupille degli studenti si contraevano, e battito cardiaco e respirazione risultavano rallentati. Una risposta, precisano i ricercatori, molto più vicina a quella del disgusto che alla paura. “Le immagini di animali pericolosi e gruppi di buchi suscitano entrambe una reazione avversa”, precisa l’autrice dello studio, Stella Lourenco. “I nostri risultati, tuttavia, suggeriscono che le basi fisiologiche per queste reazioni sono diverse”.

Secondo i ricercatori la tripofobia è molto più diffusa di quanto si possa pensare. Questo perché nessuno dei partecipanti allo studio aveva riferito di soffrire di questo disturbo, sebbene la risposta alle immagini che suscitavano disgusto fosse stata abbastanza significativa. “Il fatto che abbiamo trovato effetti in questo gruppo di persone suggerisce un meccanismo visivo abbastanza primitivo e pervasivo alla base di un’avversione ai buchi”, ha concluso Lourenco, evidenziando come questi nuovi risultati possano aprire la strada allo sviluppo di una terapia cognitiva più idonea al caso.

Riferimenti: PeerJ