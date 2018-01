Tumore al seno, la cura funziona anche “a intermittenza”

Diminuire le dosi della terapia per il tumore al seno senza che l’efficacia ne risenta. È possibile? A cercare di dare una risposta è l’International Breast Cancer Study Group in collaborazione il Breast International Group, che sta portando avanti uno studio clinico molto ampio, chiamato SOLE, sulla possibilità di interrompere per alcuni mesi il trattamento senza che questo incida sul rischio di recidive. E i primi risultati, pubblicati su Lancet Oncology, suggeriscono che in alcuni casi la cura possa essere fatta “a intermittenza”.

