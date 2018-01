Un altro nuovo anno dopo il tumore. La storia di Anto

Sono passati più di 5 anni da quando ad Antonietta – Anto, come la chiamano gli amici – è stato diagnosticato il tumore al seno. 47 anni, capello corto, sul volto il sorriso pacato di chi ha sofferto ma strenuamente ce l’ha fatta. Per lei – come per chiunque abbia convissuto con il cancro ‒ le festività come il Capodanno rappresentano un momento catartico in cui ripercorrere i propri passi per poi vederli, anno dopo anno, sotto una luce nuova. “La diagnosi è arrivata nel giugno del 2012, un mese prima del matrimonio con Fabio”, racconta. “La notizia ci travolse, ma a cinque anni di distanza oggi ho la gioia di ricordare la scelta che facemmo di non attendere oltre: ci sposammo a luglio, senza rimandare, con l’intenzione di reagire prontamente a ciò che ci stava accadendo”.

Continua a leggere su Salute Seno di Repubblica.it