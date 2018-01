Un nuovo farmaco che potrebbe prevenire il dolore

Un team di ricercatori statunitensi ha identificato nuovi target terapeutici contro il dolore e sviluppato una strategia per prevenirne l’insorgenza basata su molecole di rna

Passi in avanti nella ricerca contro il dolore. Zachary Campbell, direttore del Laboratory of Rna Control della University of Texas a Dallas, con il suo team ha sviluppato il primo farmaco a rna che sembra ridurre la risposta al dolore, prevenendone l’insorgenza.

“Il dolore è un problema pervasivo e devastante”, ha commentato Campbell. “Il dolore trascurato può provocare enormi sofferenze per le persone e [costituisce] un onere enorme per i sistemi di assistenza medica e per la nostra società”. Comprenderne i meccanismi comporterebbe la possibilità di ideare terapie efficaci per contrastarlo.

