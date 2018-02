Alzheimer e psoriasi, al via un’alleanza per la ricerca

Doppio appuntamento all’Auditorium del ministero della salute, per la presentazione del vincitore della borsa di studio “La Ricerca in Italia: un’Idea per il Futuro”, promossa dalla Fondazione Lilly. Durante l’evento, che ha visto la partecipazione del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, si è parlato infatti di psoriasi, malattia al centro della ricerca del vincitore del bando per il 2017, la giovanissima ricercatrice Anna Elisa Verzì, dell’Università di Catania. Ma anche di Alzheimer, una malattia che in Italia coinvolge (in modo diretto e indiretto) quasi tre milioni di persone, e verso il quale la Fondazione Lilly ha deciso di indirizzare quest’anno i propri sforzi, annunciando il cofinanziamento del progetto “Interceptor”. Un’iniziativa che vede la partecipazione di Aifa al fianco di un gruppo di esperti italiani di demenze, per validare un modello di screening che permetta di identificare i pazienti a rischio verso cui concentrare gli sforzi terapeutici sin dalle primissime fasi della patologia.

