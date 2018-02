Essere ansiosi ed emotivi aumenta il rischio di essere morsi da un cane

UOMO, emotivo e sconosciuto. Nell’incontro con Fido essere di sesso maschile, avere una personalità più ansiosa ed emotiva, e non conoscere il cane è associato a una maggiore possibilità di essere morsi. Lo suggeriscono i risultati di una analisi sul tema nella contea del Cheshire, in Inghilterra, i cui risultati sono riportati in uno studio pubblicato su Journal of Epidemiology and Community Health. Obiettivo: capire se la possibilità che un cane mordesse o meno non avesse a che fare a volte anche con la personalità di chi veniva morso. E a quanto pare, raccontano i ricercatori, alcuni fattori metterebbero alcune persone più a rischio di altri, anche se per fortuna nella maggior parte dei casi si parla di ferite senza ricadute importanti.

