Arriva un atomo pieno di atomi: ecco un nuovo stato della materia

Cosa c’è all’interno di un atomo, fra il nucleo e gli elettroni? Di solito niente. Ma non questa volta: un team guidato dalla Vienna University of Technology ha messo a punto, in laboratorio, un atomo gigante, riempiendolo di numerosi altri atomi. Un legame debole – ma pur sempre presente – li tiene tutti insieme. I ricercatori hanno così creato un nuovo stato della materia, esotico, come lo definiscono i fisici, osservando un fenomeno chiamato polaroni di Rydberg. Lo studio, che combina la fisica quantistica con la fisica della materia, è stato realizzato insieme ai ricercatori della Stanford University e della Rice University a Houston, negli Stati Uniti, ed è pubblicato su Physical Review Letters.

Continua a leggere su Wired.it