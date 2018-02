Ecco come cambia il nostro organismo quando ingrassiamo

I CAMBIAMENTI esterni sono quelli più evidenti. Ma è all’interno del nostro organismo che quando ingrassiamo avvengono i mutamenti più rilevanti in termini di salute. Alterazioni molecolari e metaboliche che si presentano velocemente anche se prendiamo giusto qualche chilo, e che (almeno in parte) spariscono altrettanto rapidamente dimagrendo. Conoscerle più a fondo permetterà di migliorare la prevenzione di malattie gravi e diffuse come il diabete, e aiuterà a contrastare l’obesità, considerata dall’Oms una delle più pericolose epidemie dei nostri giorni. Un’importante passo in avanti in questo campo arriva oggi dai ricercatori della Stanford University, che sulle pagine della rivista Cell Systems hanno presentato la più accurata analisi mai effettuata degli effetti metabolici e molecolari dell’aumento di peso sull’organismo umano.

Continua a leggere su Repubblica.it