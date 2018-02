Diagnosi precoce del tumore al colon-retto: cosa fare e quando

Non fa distinzioni di genere il tumore del colon-retto: sia nella popolazione femminile che in quella maschile è al secondo posto per incidenza (con 22.900 casi nel 2017 tra le donne e 29.500 tra gli uomini), dopo il cancro al seno e alla prostata. E detiene il secondo posto anche per letalità. Ma molto si può fare per la prevenzione primaria, attraverso gli stili di vita, e altrettanto per intervenire prima che si sviluppi o per scoprirlo nelle fasi iniziali del suo sviluppo.

