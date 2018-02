Ecig, trovate tracce di metalli tossici nei dispositivi

La bufera sulle e-cig sembra non finire mai. Questa volta, a far discutere è la possibilità di un pericolo per la salute rappresentato da quantità significative di metalli tossici, come il piombo, contenute nelle bobine di riscaldamento dei dispositivi. A lanciare l’allarme è stato uno studio dei ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, che raccontano sulla rivista Environmental Health Perspectives di aver esaminato 56 dispositivi e di aver scoperto che la maggior parte creava un vapore contenente livelli potenzialmente pericolosi di piombo, cromo, manganese e nichel.

