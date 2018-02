L’evoluzione potrebbe renderci insensibili all’alcol

Se vi dicessero che un giorno l’evoluzione potrebbe portare l’essere umano all’incapacità di consumare grandi quantità di alcol? Preparatevi psicologicamente perché secondo un recente studio pubblicato su Nature Ecology & Evolution si tratta di una possibilità concreta: una variante genetica individuata in diverse popolazioni sembra avere tutti i requisiti per poter prendere piede e rendere le future generazioni un po’ più astemie. Una tragedia? Forse no: pare infatti che gli individui che la possiedono abbiano un minor rischio di sviluppare dipendenza da alcol.

Continua a leggere su Wired.it