Da una foto degli occhi si prevede il rischio di infarto

Basta una fotografia degli occhi per prevedere il rischio di malattie cardiovascolari, inclusi eventi potenzialmente anche fatali, come infarto ed ictus. Sì, almeno se si usano software di intelligenza artificiale che studiano e confrontano rapidamente migliaia di immagini. È quanto realizzato da un gruppo di ricercatori di Google, insieme all’azienda Verily Life Science, che hanno sviluppato un metodo, per ora in fase di prototipo, per ottenere questo genere di previsione. I ricercatori hanno applicato algoritmi di deep learning a un vastissimo campione di immagini del fondo oculare di pazienti, estraendone informazioni utili. Lo studio è stato pubblicato su Nature Biomedical Engineering. Così, da una foto della retina, in futuro si potrebbero avere importanti indicazioni della salute del cuore.

