Il junk food che ti sfregia la pelle

L’alimentazione all’americana causa la malattia. Perché stimola una molecola che altera il metabolismo delle cellule. È lo spauracchio di tutti gli adolescenti. Ma l’acne colpisce fino ai 30 anni. Colpa dello stress e dell’inquinamento ambientale, ma anche del fatto che spesso il disturbo viene trascurato e quando si decide di intervenire le cicatrici sono ormai comparse, ed è sempre più difficile mandarle via. «Il 90% dei giovani occidentali – spiega Leonardo Celleno, dermatologo dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presidente di Aideco, Associazione italiana dermatologia e cosmetologia – è interessato da questo problema. In passato poteva essere non trattato perché considerato uno sfogo tipico della gioventù; oggi però non è più accettabile correre il rischio di rimanere segnati perché sono molti gli accorgimenti che si possono adottare».

