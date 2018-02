Ecco la fotografia di un singolo atomo visibile a occhio nudo

Guardate un po’ che stronzio! L’immagine di un singolo atomo di stronzio, visibile a occhio nudo, sospeso all’interno di un campo elettrico ha vinto l’edizione 2018 dell’Engineering and Physical Sciences Research Council science photography competition (Epsrc 2018). Titolo dell’opera: Single atom in an ion trap. Autore: David Nadlinger.

’impresa pare ancora più eccezionale se si pensa che Nadlinger, studente di dottorato in fisica quantistica alla University of Oxford, ha scattato questa fotografia con una normale fotocamera, ritraendo il singolo atomo metallico intrappolato nello spazio di 2 millimetri tra due elettrodi. Come ci è riuscito? Come solo i grandi artisti sanno fare, Nadlinger ha sfruttato la luce per i suoi scopi. Un laser di colore blu-viola, infatti, illumina l’atomo di stronzio, che ne assorbe la luce e riemette le particelle luminose abbastanza velocemente da poter essere catturate in una fotografia convenzionale a lunga esposizione. L’attrezzatura usata – eccezion fatta forse per gli accessori che hanno aumentato la lunghezza focale dell’obbiettivo – è quella che un qualsiasi fotografo utilizza di routine, ha chiarito il fisico.

