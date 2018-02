La moda pericolosa delle ‘crash diet’, pasti sostitutivi e 700 calorie al giorno

GIÀ DAL NOME si intuisce: le crash diet, cioè diete crash – circa 700 calorie giornaliere per perdere fino a 10 chili in un periodo di tempo molto breve – hanno un impatto forte sul peso corporeo, sul colesterolo e sul metabolismo. Ma proprio perché sono così drastiche, è bene effettuarle solo su indicazione e sotto controllo medico. Questo anche perché possono avere un effetto negativo sul cuore, come emerge da uno studio della European Society of Cardiology che fa vedere come, all’inizio, la dieta crash possa comportare una riduzione, anche se transitoria, della funzionalità cardiaca, in particolare della capacità di pompare sangue. I risultati sono stati presentati al CMR 2018, un meeting internazionale dedicato ai cardiologi e ad altri specialisti e promosso dall’European Association of Cardiovascular Imaging. Dunque, secondo gli autori dello studio, chi soffre di problemi cardiaci dovrebbe informarsi bene col proprio medico prima di intraprendere un regime alimentare di questo tipo, anche se le crash diet continuano ad essere uno strumento valido in situazioni specifiche.

