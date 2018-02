Le decorazioni di alcuni bicchieri potrebbero contenere vernici dannose

CLASSICI, da vino, per la birra. Alcuni bicchieri – probabilmente solo un numero molto ridotto e con particolari decorazioni – sono oggi sotto accusa per il rischio di contenere, all’interno dei disegni esterni che li adornano, elementi tossici come piombo e cadmio, in quantità superiori ai limiti fissati. A porre l’attenzione sul problema, uno studio, per ora limitato a circa una settantina di pezzi ottenuti nel Regno Unito, condotto dall’Università di Plymouth. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science of The Total Environment. Ecco cosa hanno rilevato gli autori.

