Le diete yo-yo fanno riprendere peso ? Il motivo potrebbe essere nel cervello

LO CHIAMANO effetto yo-yo. Capita quando si segue una dieta con successo, si perde peso, e poi si recuperano tutti i chili in più appena si ricomincia a mangiare normalmente. Per poi tornare a dieta, dimagrire e ingrassare di nuovo, bloccati in un ciclo di perdita e riacquisto di peso (da qui il paragone con lo yo-yo) che non dà mai gli effetti sperati. Un fenomeno insidioso, di cui oggi forse conosciamo finalmente al causa. A descriverla è uno studio guidato dalla Monash University di Melbourne, che lavorando su topi ha individuato un interruttore molecolare, nel cervello, che potrebbe spiegare in che modo l’organismo controlla l’accumulo dei grassi e come questo processo causi l’effetto yo-yo. I risultati sono stati pubblicati su Cell Reports.

