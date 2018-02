E l’occhiale non serve più

Entrare in sala operatoria per un intervento di cataratta. E uscirne senza avere più bisogno degli occhiali. In mezz’ora è possibile rimuovere il cristallino opacizzato, sostituirlo con una lente artificiale, e mandare a casa il paziente con minime raccomandazioni da seguire. E non solo, perché questo intervento può migliorare o risolvere disturbi di vista preesistenti anche grazie alle lenti intraoculari di ultima generazione, realizzate in materiali moderni come l’acrilico, flessibili e disponibili in diversi modelli e gradazioni. I tipi principali sono tre, pensati per risolvere differenti difetti di vista.

