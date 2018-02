In Malesia scoperta una nuova lingua. Non ha la parola “rubare”

SONO in pochi: non più di 280 tra adulti e bambini. Vivono nella penisola malese da millenni, conducendo una vita semplice fatta di caccia, raccolta e piccole coltivazioni. E hanno una lingua tutta loro, diversa da quella delle tribù della zona e persino da quelle di altre comunità che abitano nello stesso villaggio. Una lingua con radici antiche, che nelle sue strutture e nel suo vocabolario tiene traccia di uno stile di vita unico, pacifico, votato alla condivisione e alla comunità. È la lingua “Jedek”, scoperta e descritta per la prima volta da un team di ricercatori dell’Università di Lund sulle pagine della rivista Linguistic Typology.

