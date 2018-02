Nadia Toffa torna alle Iene: “Ho avuto un cancro”

“Ho aspettato tanto questo momento. Sono emozionata e se vi va mi prendo due minuti per dire delle cose importanti, per raccontare questi due mesi. Ho preso anche degli appunti, a mano come si faceva a scuola, perché ve le voglio dire tutte le cose che mi sono successe. Il nostro rapporto è sempre stato di sincerità e voglio essere sincera con voi. Non è facile”. Ha gli occhi lucidi Nadia Toffa, conduttrice de Le Iene, mentre pronuncia queste parole. È la prima puntata in cui ricompare, dopo due mesi di assenza, in seguito a un malore. Parla commossa tra gli applausi e le grida dei suoi affezionati, poi dice “Ho avuto un cancro”. Ed è silenzio.

