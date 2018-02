Ecco perché gli uomini fidanzati piacciono di più alle donne

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Uno studio condotto da un’équipe internazionale di scienziati conferma il luogo comune secondo il quale uomini già “scelti” da altre donne piacciono di più. Una tendenza che, però, sembra non discendere da vantaggi evolutivi. E che vale, mutatis mutandis, anche per le opere d’arte astratte

NON È BELLO l’uomo che è bello, ma è bello l’uomo che piace. Possibilmente a molte altre donne. E lo stesso vale per le opere d’arte astratte. Queste le conclusioni cui è appena giunta un’équipe di scienziati della University of St. Andrews, nel Regno Unito, e dell’Arizona State University, negli Stati Uniti: i ricercatori, in particolare, hanno scoperto che gli uomini godono di un cosiddetto attractiveness boost (che potremmo tradurre con aumento di attrattività) presso le donne quando sono già stati scelti da un partner. Ovvero, ribaltando il discorso, che le donne tendono a giudicare come più attraenti uomini già impegnati, o comunque percepiti interessanti da altre donne. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Scientific Reports