Sci e sport sulla neve, le regole per praticarli in sicurezza

SCI, slittino o snowboard. La stagione invernale ha aperto le porte a questi ed altri sport sulla neve, con grande adesione degli appassionati e di nuove leve. Se sciare è in primo luogo un divertimento, non bisogna dimenticare che si tratta di un’attività sportiva che può comportare dei rischi e che pertanto richiede un’adeguata preparazione e precisi accorgimenti. Infatti, da un lato cresce il numero di persone che praticano queste attività e dall’altro anche gli incidenti sulla neve, come rileva uno studio pubblicato sul Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. Una delle cause frequenti di infortunio, spiegano gli scienziati, è l’imprudenza, che porta sciatori e snowboarder ad esagerare in velocità e acrobazie. Rischiando danni alla colonna vertebrale, al bacino, spalle, polso, mani, ginocchia, piedi e caviglie. E se alcuni rischi sono inevitabili anche per i più prudenti, ci sono misure che possono minimizzare la probabilità di inconvenienti. Ne abbiamo parlato con Piero Volpi, Respondabile di Ortopedia del ginocchio e Traumatologia dello sport di Humanitas.

